Москва, 9 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Бойцы Иностранного легиона, состоящего из наемников на службе киевского режима, бегут при столкновении с российскими войсками и солдатами Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Для нас показательно завезли какой-то Иностранный легион, но они даже не успели выйти из машин как четверо из них были ранены или уничтожены, а остальные в страхе разбежались. Мы вообще не ощущаем этих хваленных иностранных наемников», — сказал Алаудинов.

По его словам, среди всех вооруженных сил Украины нет ни одного подразделения, которое бы могло противостоять российским военнослужащим в прямом стрелковом бою.