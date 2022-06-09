Сеул, 9 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. С августа 2022 года в муниципальном округе Каннам-гу города Сеул начнут курсировать беспилотные такси, сообщает KBS.

Kirov-portal.ru Такси

Согласно опубликованным данным, 9 июня в столице Южной Кореи состоялась акция RoboRide, в рамках которой можно было прокатиться по одно из улиц Сеула. В беспилотном такси проехали мэр Сеула О Сэ Хун и министр земли, инфраструктуры и транспорта Вон Хи Рён.

В отличие от прежних экспериментальных проектов, подразумевающих поездки по определённым маршрутам, услуга RoboRide предусматривает поездку к месту, выбранному пассажиром, по кратчайшему маршруту, определяемому беспилотным такси.

Известно, что проект будет работать в штатном режиме с августа.

В текущем году такси будут передвигаться по 26-ти дорогам округа Каннам-гу, а со следующего года — по 32-м дорогам.