Абу-Даби, , 14:13 — REGNUM 9 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приземлился в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов для переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом ибн Заидом аль-Нахайяном, сообщает агентство France-Presse.

Второй визит Беннета в ОАЭ после нормализации отношений между странами в рамках сделки, заключенной при посредничестве США в 2020 году, состоялся после подписания в мае соглашения о свободной торговле.

О поездке не было объявлено заранее, и администрация Беннета охарактеризовала ее как «быстрый визит», в ходе которого будут затронуты «различные региональные вопросы».

Выступая перед отъездом из Израиля, Беннет похвалил Международное агентство по атомной энергии за то, что оно осудило Иран за отказ от сотрудничества. Решение было одобрено 30 членами совета управляющих МАГАТЭ, и только Россия и Китай проголосовали против.

Многие полагают, что обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана стала одним из факторов, побудивших ОАЭ установить связи с Израилем.

Соглашение о свободной торговле, подписанное двумя странами в мае, отменило таможенные пошлины на более чем 95% товаров, которыми обмениваются обе стороны.

ОАЭ стали первой страной Персидского залива, нормализовавшей отношения с Израилем, и третьим арабским государством после Египта и Иордании.

В четверг состоится первая встреча Беннета с шейхом Мохаммедом с тех пор, как тот занял пост президента Эмиратов.

В 2021 году Беннет и шейх Мохаммед встречались дважды — в Абу-Даби и в Египте.

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