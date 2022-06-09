Владимир, 9 июня 2022, 13:36 — REGNUM Выборы губернатора Владимирской области состоятся 11 сентября 2022 года. Такое решение было принято 9 июня на внеочередном заседании Законодательного Собрания.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев

Депутаты единогласно утвердили соответствующее постановление.

Выборы будут досрочными. Планово они должны были бы состояться в 2023 году, по истечении пятилетнего срока полномочий прежнего губернатора Владимира Сипягина. Но в сентябре 2021 года Сипягин избрался в Государственную думу, а 4 октября вместо него временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Авдеев.

Несмотря на разговоры о том, что регионам может быть предоставлена возможность изменить законодательство и провести голосование по кандидатуре главы в областном парламенте, Александр Авдеев высказывался за прямые выборы.

«Сегодня мы приняли решение о выборах губернатора, которые состоятся 11 сентября текущего года в нашей Владимирской области. Выборы досрочные. И я, конечно, приглашаю всех жителей уже сейчас — практически за три месяца до выборов — прийти и проголосовать за своего кандидата в губернаторы», – отметил спикер облпарламента Владимир Киселев.