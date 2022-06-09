Владимир, , 13:36 — REGNUM Выборы губернатора Владимирской области состоятся 11 сентября 2022 года. Такое решение было принято 9 июня на внеочередном заседании Законодательного Собрания.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев

Депутаты единогласно утвердили соответствующее постановление.

Выборы будут досрочными. Планово они должны были бы состояться в 2023 году, по истечении пятилетнего срока полномочий прежнего губернатора Владимира Сипягина. Но в сентябре 2021 года Сипягин избрался в Государственную думу, а 4 октября вместо него временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Авдеев.

Несмотря на разговоры о том, что регионам может быть предоставлена возможность изменить законодательство и провести голосование по кандидатуре главы в областном парламенте, Александр Авдеев высказывался за прямые выборы.

«Сегодня мы приняли решение о выборах губернатора, которые состоятся 11 сентября текущего года в нашей Владимирской области. Выборы досрочные. И я, конечно, приглашаю всех жителей уже сейчас — практически за три месяца до выборов — прийти и проголосовать за своего кандидата в губернаторы», – отметил спикер облпарламента Владимир Киселев.