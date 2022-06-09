Определена дата выборов губернатора Владимирской области
Владимир, 9 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Выборы губернатора Владимирской области состоятся 11 сентября 2022 года. Такое решение было принято 9 июня на внеочередном заседании Законодательного Собрания.
Депутаты единогласно утвердили соответствующее постановление.
Выборы будут досрочными. Планово они должны были бы состояться в 2023 году, по истечении пятилетнего срока полномочий прежнего губернатора Владимира Сипягина. Но в сентябре 2021 года Сипягин избрался в Государственную думу, а 4 октября вместо него временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Авдеев.
Несмотря на разговоры о том, что регионам может быть предоставлена возможность изменить законодательство и провести голосование по кандидатуре главы в областном парламенте, Александр Авдеев высказывался за прямые выборы.