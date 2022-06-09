Москва, , 21:26 — REGNUM В преддверии Дня России АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Большая перемена» подготовили для школьников экскурсии «Наука рядом»: они пройдут на площадках высокотехнологичных предприятий, научных объектов и организаций порядка 20 регионов страны.

Робот Цитата с сайта Томского политеха

К примеру, ребята посетят атомную электростанцию в Нововоронеже, увидят производство краски для денежных купюр в Тамбове, создадут собственную виртуальную копию в Санкт-Петербурге и многое другое.

Цель акции, которую совместно проводят АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Большая перемена», — показать школьникам научно-технологические достижения страны.

Участники акции посетят заводы, атомные электростанции, детские железные дороги, химические предприятия, а также объекты, созданные в том числе благодаря национальному проекту «Наука и университеты» — научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ) и университеты-участники программы «Приоритет-2030».

»В Десятилетие науки и технологий особенно важно вовлекать молодежь в научно-техническое развитие России, так как в будущем именно она будет совершать прорывы и открытия, обеспечивая технологический суверенитет и определяя вектор развития нашей страны. В прошлом году экскурсии на площадки ведущих научных и высокотехнологичных организаций посетили более 2,6 тысяч школьников из всех федеральных округов России. Ребята узнали о разработках и исследованиях российских ученых в самых разных областях: от экологии и медицины до энергетики и искусственного интеллекта. Новый сезон экскурсий позволит не только показать детям еще больше площадок, но и донести, что наука — это перспективное направление, где каждый может найти себе дело по интересам», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В этом году экскурсии пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, Воронежской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской областях, в Республиках Татарстан и Чувашия, Ставропольском и Красноярском краях и других регионах.

«В этом году к проведению экскурсий акции «Наука рядом» присоединились участники Национального рэнкинга «Наш вклад». Это организации, которые вносят важный вклад в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов России. Во время экскурсий они вместе с другими площадками покажут школьникам, как ученые совершают открытия, а технологические предприятия с их помощью делают жизнь людей лучше», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В число организаций, принимающих школьные экскурсии, вошли государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ОАО «РЖД», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «НПФ «Микран», а также ООО «Криогаз-Тула», «ПК Транспортные системы», Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, Тверской государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина, Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, Южный федеральный университет и другие.

Во время экскурсий учащимся покажут работу предприятий и научных организаций, расскажут о перспективных технологиях и предложат воспользоваться профессиональным оборудованием.

«В повседневной жизни мы постоянно пользуемся результатами научных и технологических достижений. Например, когда зажигаем свет дома, пишем заметки на белых листах бумаги или едем на транспорте по делам. Экскурсии акции «Наука рядом» помогают школьникам увидеть, как ученые совершают открытия, а технологические предприятия применяют их в жизни. В День России школьники смогут узнать, как работают атомные электростанции, какими методами отбеливают бумагу, где производят вагоны трамваев и многое другое», — прокомментировала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Например, в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна школьники посетят Лабораторию виртуальной моды и цифрового дизайна. Ребята увидят работу двух 3D — принтеров, очков виртуальной реальности и даже смогут сделать собственную виртуальную копию с помощью стационарного ростового сканера человека.

«Русатом — Аддитивные технологии» Росатома покажет, как 3D-принтеры создают изделия для самых разных отраслей: от ядерных и космических технологий до медицины. Школьникам расскажут о технологиях аддитивной печати — селективном лазерном плавлении (так называемом «послойном» плавлении) и электронно-лучевой наплавке проволоки — это одна из разновидностей технологии прямого подвода энергии.

«Наша цель — наладить полностью отечественное производство сырья, материалов и самих машин. Сотрудничество с ведущими предприятиями атомной отрасли способно значительно ускорить этот процесс, учитывая еще и тот факт, что нам есть, что предложить заказчикам, а именно — 3D-принтеры собственной разработки», — рассказал генеральный директор ООО «РусАТ» Илья Кавелашвили.

«Напечатанные на 3D-принтере изделия из разработанного нами материала по своим характеристикам не будут уступать аналогам, получаемым традиционным способом. При этом использование аддитивных технологий на стадии формования позволит изготавливать сложнопрофильные изделия из карбида кремния гораздо быстрее за счет уменьшения количества и объема необходимых технологических операций», — отметил младший научный сотрудник лаборатории разработки медицинских материалов «НИИграфит» Ильнур Ляпин.

Томские школьники посетят сразу две площадки — АО «НПФ «Микран» и Томский политехнический университет. Ребята узнают подробности о работе «НПФ «Микран» — ведущего производителя радиоэлектроники, финалиста Национального рэнкинга «Наш вклад», «Партнера национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов. Помимо выполнения основной деятельности, компания готовит будущих профессионалов со школьной скамьи: проводит уроки профориентации и экскурсии по предприятию, приглашает студентов на практику и стажировку MICRANstart.

В лаборатории автоматизации и робототехники Томского политеха школьники увидят оборудование настоящих инженеров в области автоматизации производства и разработки студентов. Например, робота, которого можно «обучить» командам, и промышленных роботов — манипуляторов «кука».

В ходе экскурсии по Большому информационно-выставочному центру АО «Пигмент» — еще одному финалисту Национального рэнкинга «Наш вклад», «Партнеру национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов — школьникам покажут химические эксперименты и расскажут, как производится краска для денежных банкнот и какими химическими веществами офисной бумаге придают белый цвет.

«Мы решили, что желание работать на «Пигменте» надо зарождать с самого юного возраста. Пусть детки ещё не знают названия химических веществ, а химические формулы для них — это абракадабра. Но дав ребёнку в руки пробирку, дав возможность самому сделать опыт, а для малышей это вообще сродни чуду, мы получаем огромный эмоциональный отклик. Многие потом приходят к нам на опыты и мастер-классы снова и снова. Надеемся, что эта привычка в будущем приведёт их в настоящие заводские лаборатории или цеха», — рассказала руководитель Информационно-выставочного центра АО «Пигмент» Елена Крадинова.

«ЕвроХим» — один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений — проведет обзорную экскурсию по промышленной площадке и цехам «Невинномысского Азота», где учащиеся познакомятся с процессом производства азотных удобрений.

Важной частью мероприятия станет демонстрация принципа работы очистных сооружений: ребята собственными глазами увидят, как сточным водам возвращают чистоту и прозрачность перед сбросом в водоем. Как сообщили представители организации, один из главных трендов сегодняшнего дня, с точки зрения долгосрочной стратегии «ЕвроХим», — создание образовательных кластеров в регионах, которые смогут посетить учащиеся средних школ Ставропольского и Краснодарского краев, Ленинградской, Мурманской и Волгоградской областей в рамках общероссийского проекта «Наука рядом».

«ПК Транспортные системы» — российский разработчик и производитель городского электрического транспорта. Компания специализируется на создании инновационного стопроцентного низкопольного подвижного состава. Для участников акции «Наука рядом» компания проведет экскурсию на производственной площадке в Твери — Тверском механическом заводе электротранспорта. Там школьникам покажут первые этапы производства трамваев (создание тележки, кузова, покраску, первичную сборку вагонов) и видеоролики о транспорте, который возит жителей разных регионов России.

Экскурсии акции «Наука рядом» продолжают цикл школьных экскурсий, запущенных в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий в России. В 2022 г. они приурочены ко Дню России и Десятилетию науки и технологий.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.

Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется по национальному проекту «Образование». Конкурс проходит для учеников 5−7 классов, 8−10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей.

Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года, в 2021 году в нем приняли участие более 2,5 миллионов школьников 5−10 классов и студентов 1−3 курсов СПО со всей России.

Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос». Генеральный информационный партнер — Информационное агентство России ТАСС.

Национальный рэнкинг «Наш вклад» — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Организатор рэнкинга — АНО «Национальные приоритеты». В оценке и верификации программ социальной ответственности участвуют партнеры проекта — РСПП, «Форум Доноров», Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация менеджеров России и «Деловая Россия».

Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия.

Всем участникам Национального рэнкинга «Наш вклад», прошедшим экспертных отбор, присваивается статус «Партнер Национальных проектов».