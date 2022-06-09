Рязань, 9 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Мальчик весом более пяти килограммов появился на свет в перинатальном центре Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе минздрава региона.

Советский плакат «Расти, богатырь!»

Ребёнок — пятый в семье. Все его братья и сёстры тоже рождались крупными, но мальчик превзошёл остальных: его вес — 5 080 грамм, рост — 58 см.

«Такие дети, как новорождённый мальчик, считаются крупновесными. Вес более 3 800 граммов — обычно повод проявить настороженность по поводу сахарного диабета и других патологий. Но, к счастью, младенец-богатырь абсолютно здоров», — отметил главный врач перинатального центра Александр Терещенко.

Роды прошли естественным путем, мать и ребёнок чувствуют себя хорошо и находятся под контролем медиков.