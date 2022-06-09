Чебоксары, 9 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах бывший заместитель директора казённого учреждения, подведомственного региональному министерству транспорта, признан виновным в коррупции и оштрафован на 200 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Перед судом предстал экс-замдиректора КУ «Чувашупрдор». По данным правоохранителей, в 2019 году он подписал акты приёмки работ по содержанию полосы отвода дороги Чебоксары — Сурское, строительства дорог в деревне Тегешево Урмарского района и в селе Ишлеи Чебоксарского района. В управлении отмечают, что фигурант уголовного не выезжал на объекты и знал о наличии в актах ложных сведений о реальном объёме выполненных работ.

В надзорном ведомстве сообщают, что в результате на счета подрядчиков были необоснованно перечислено более 10 млн рублей бюджетных средств.

По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество фигуранта уголовного дела на сумму около 3 млн рублей.

Суд признал экс-руководителя предприятия виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Приговором суда, который ещё не вступил в силу, ему назначено 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен очередной приговор бывшему главе одного из поселений Вурнарского района, ранее уличённому в злоупотреблениях. Он вновь получил условный срок.

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