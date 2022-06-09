Ереван, , 13:33 — REGNUM Многочисленные акции протеста, которые в последнее время проходят в Ереване, не являются свидетельством того, что в Армении наступил политический кризис. Об этом 9 июня на совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Арарат Мирзоян Parliament.am

«Прошлым летом состоялись внеочередные выборы, на которых граждане Армении ответили на некоторые вопросы и разрешили возникший в то время политический кризис», — сказал Мирзоян.

Он также назвал акции протеста «малочисленными» и заявил, что они якобы не имеют широкой поддержки со стороны граждан страны. При этом здание МИД Армении, где проходила встреча Лаврова с Мирзояном, оцепили плотным кольцом правоохранителей, которые не подпустили протестующих близко.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Активисты обвиняют премьер-министр Армении Никола Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить планку» по вопросу Нагорного Карабаха. 3 июня противостояние протестующих с полицией дошло до столкновений. Порядка 60 человек после этого обратились в больницы с травмами.

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