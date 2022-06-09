Луганск, , 13:30 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назанчил первым заместителем председателя правительства ЛНР бывшего вице-губернатора Курганской области РФ Владислава Кузнецова. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба правительства республики в своем телеграм-канале.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

«Согласно указу главы Луганской Народной Республики, первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», — говорится в сообщении.

Отметим, Владислав Гариевич Кузнецов является выпускником четвертого потока программы подготовки кадрового резерва ВШГУ (Высшей школы государственного управления) или так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена на базе ВШГУ в июне 2017 года.