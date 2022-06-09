Вильнюс, 9 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Третьи страны могли бы предоставить свои военные корабли, чтобы обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины по Чёрному морю. Об этом говорится в резолюции, принятой 9 июня Сеймом (парламентом) Литвы.

Lrs.lt На заседании Сейма Литвы

В документе, который распространила пресс-служба Сейма, говорится, что в рамках плана по вывозу зерна через украинские порты нужно обеспечить Украину вооружением для охраны береговой зоны.

Киеву нужно гарантировать защиту от вторжения с моря и «обеспечить свободу мореплавания в Чёрном море с использованием кораблей военного флота стран, которые намерены в этом участвовать».

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