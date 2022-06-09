Пермь, 9 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 8 июня, госпитализированы 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это вдвое меньше предыдущего показателя, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в больницах лечение получают 175 человек. В тяжёлом состоянии находятся 29 пациентов. Из них девять подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в регионе достигло 370 513. За последние сутки выявили 62 случая. Общее число жертв заболевания составило 8 823, в том числе два летальных исхода 8 июня.