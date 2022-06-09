Париж, 9 июня 2022, 13:28 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала подход Эммануэля Макрона к полиции, передает BFM TV.
«Макрон никогда ничего не делает без корыстных предвыборных мотивов», — Марин Ле Пен критикует поход Эммануэля Макрона.
Президент Франции отправился с визитом в Тарн, где встретился с бригадой национальной жандармерии.
Депутат раскритиковала «полное бездействие в течение 5 лет» и указала на отсутствие безопасности во Франции.
«Это очень плохо кончится», — добавила Марин Ле Пен.
Напомним, во Франции 12 и 19 июня пройдут парламентские выборы.
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