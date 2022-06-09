Вологда, 9 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Вологде стобалльный результат на ЕГЭ получили шесть школьников. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

«Первые официальные результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии. Эти экзамены школьники сдавали 26 мая. Поздравляем ребят, которые получили лучший результат: 100 баллов по химии получили Александр Хохлов (школа № 14), Ольга Цивилева (лицей № 32), Семен Крафт и Дарья Урванова (оба из школы № 8). По литературе 100-балльные результаты у Виктории Юрковой из школы № 5 и Елизаветы Соколовой из лицея №32», — сообщил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, одиннадцать выпускников Якутии получат по 100 тыс. рублей за сдачу ЕГЭ.