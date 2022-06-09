Саратов, 9 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Днем 9 июня в Саратове из окна выпал двухлетний мальчик. Ребенка доставили в медицинское учреждение, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка

По предварительным данным, 9 июня женщина с двумя детьми в возрасте двух и шести лет пришли к гости к бабушке, проживающей в общежитии по улице Шехурдина в Саратове. Оставшись в комнате со старшим, младший из детей выпал из окна пятого этажа дома.

По факту госпитализации ребенка организована доследственная проверка. Выясняется, где в момент трагедии находились взрослые.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня полуторагодовалый ребенок остался на какое-то время в комнате без присмотра взрослых. Малыш забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Саратова.

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