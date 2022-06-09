Донецк, 9 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского району Донецка со стороны украинских вооруженных формирований получил повреждения жилой дом. Об этом 9 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Уточняется, что ранее ВСУ произвели обстрел Куйбышевского района Донецка.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков повреждения получил жилой дом по улице Зоологической», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщили, что вооруженные украинские формирования занимают гражданскую инфраструктуру на славянском направлении и используют мирное население как «живой щит».