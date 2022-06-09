Москва, , 13:25 — REGNUM Президента Туркмении Сердара Бердымухамедова ждут в России 10 июня, он посетит страну по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сердар Бердымухамедов (сс) The Official CTBTO Photostream

Поездка в Россию станет первым официальным зарубежным визитом Бердымухамедова, который вступил в должность президента Туркмении 19 марта 2022 года.

«В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что лидеры подпишут декларацию об углублении стратегического партнёрства между Россией и Туркменией.

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