Алжир, , 13:24 — REGNUM Власти Алжира объявили о «немедленной» приостановке действия договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного 8 октября 2002 г. с Испанией. Об этом сообщает Algerie Presse Service (APS) со ссылкой на заявление правительства Алжира.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, договор о дружбе был разорван из-за поддержки Испанией марокканского протектората над Западной Сахарой. Также власти Алжира осуждают действия властей Испании, которые осуществляют реверсную поставку алжирского газа в Марокко.

«Позиция испанского правительства нарушает нормы международного права и непосредственно способствует ухудшению ситуации в Западной Сахаре и в регионе (…) Правительство Испании полностью поддержало незаконную и нелегитимную формулу внутренней Западной Сахары в составе Марокко, легитимизируя оккупацию региона и используя ложные аргументы» — говорится в заявлении правительства Алжира.