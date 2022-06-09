Москва, , 13:20 — REGNUM На территории промышленной зоны Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР) может находиться до полутора тысяч украинских боевиков. Об этом 9 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Их там тысяча-полторы, это максимум сколько их может быть, для нас не составляет проблемы их зачистить. Но мы будем вести работу более точечно и аккуратно, чтобы не навредить гражданам, которые там находятся в виде живого щита», — сказал Алаудинов.

При этом в прямом бою украинские боевики не способны противостоять вооруженным силам России, отметил он.

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