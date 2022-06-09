Нальчик, 9 июня 2022, 13:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии могут создать спортивные базы для подготовки сборных команд в таких дисциплинах, как горнолыжный спорт, беговые лыжи, борьба, легкая атлетика и другие виды спорта. Оценил возможности Приэльбрусья для реализации этих планов министр спорта РФ Олег Матыцин, побывавший 8 июня с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии.
Вместе со своим заместителем Одесом Байсултановым, главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и генеральным директором Кавказ. РФ Хасаном Тимижевым министр поднялся на верхнюю станцию канатной дороги Гарабаши, где провел совещание по этому вопросу.
По словам Кокова, в советское время в этих местах готовились к соревнованиям мирового уровня «именитые олимпийские чемпионы и чемпионы мировых первенств», так как на высоте более 1300 метров над уровнем моря создаются идеальные условия для тренировок.
По планам Минспорта РФ, в новом центре, который может быть создан в Приэльбрусье для подготовки спортивных сборных, должны появиться универсальный спортивный зал, медико-восстановительный центр, гостиница и круговая трасса для лыжных гонок. Решение по финансированию проекта должно быть принято осенью 2022 года при определении приоритетных объектов Минспорта РФ.