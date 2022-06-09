Нальчик, 9 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии могут создать спортивные базы для подготовки сборных команд в таких дисциплинах, как горнолыжный спорт, беговые лыжи, борьба, легкая атлетика и другие виды спорта. Оценил возможности Приэльбрусья для реализации этих планов министр спорта РФ Олег Матыцин, побывавший 8 июня с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии.

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Вместе со своим заместителем Одесом Байсултановым, главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и генеральным директором Кавказ. РФ Хасаном Тимижевым министр поднялся на верхнюю станцию канатной дороги Гарабаши, где провел совещание по этому вопросу.

«Спортивная инфраструктура Тырныауза также могла бы служить для тренировочных сборов российских спортсменов и одновременно площадкой для обмена тренерским и спортивным опытом. Рассмотрели возможность создания на базе уже имеющейся инфраструктуры Тырныауза нового многофункционального спортивного комплекса», — сообщил по теме совещания глава КБР.

По словам Кокова, в советское время в этих местах готовились к соревнованиям мирового уровня «именитые олимпийские чемпионы и чемпионы мировых первенств», так как на высоте более 1300 метров над уровнем моря создаются идеальные условия для тренировок.

По планам Минспорта РФ, в новом центре, который может быть создан в Приэльбрусье для подготовки спортивных сборных, должны появиться универсальный спортивный зал, медико-восстановительный центр, гостиница и круговая трасса для лыжных гонок. Решение по финансированию проекта должно быть принято осенью 2022 года при определении приоритетных объектов Минспорта РФ.