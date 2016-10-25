Молодые бизнесмены и «Рождение империи»: рабочий день Путина — все новости

Президент РФ Владимир Путин 9 июня посетит мультимедийную выставку «Пётр I. Рождение империи», посвящённую 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Помимо этого, российский лидер в преддверии Петербургского международного экономического форума проведёт встречу с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства и креативного сектора экономики.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.