Москва, 9 июня, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 9 июня посетит мультимедийную выставку «Пётр I. Рождение империи», посвящённую 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Помимо этого, российский лидер в преддверии Петербургского международного экономического форума проведёт встречу с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства и креативного сектора экономики.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.