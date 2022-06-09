Оренбург, 9 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области стали известны первые стобалльники. Отличные результаты получили 17 выпускников.

Kremin.ru ЕГЭ

«Поздравляю первых стобалльников! 17 выпускников оренбургских школ получили отличные результаты по ЕГЭ», — оставил запись в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Самый высокий балл по литературе набрали четыре выпускника из Оренбурга, двое — из Орска, а также школьники из Новосергиевки, Новотроицка, Ташлы и Гая.

Семь высших результатов по химии показали выпускники из школ Оренбурга, Бузулука и Новотроицка.

Экзамены продолжаются. Сегодня, 9 июня, выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. Это самый популярный предмет сдают по выбору. На участие в ЕГЭ по обществознанию в основной срок заявилось более 3 тысяч человек в Оренбургской области. Результаты станут известны не позднее 24 июня.