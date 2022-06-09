Москва, , 13:18 — REGNUM После некоторых раздумий нефть резко рванула вверх на торгах 8 июня, отметив трехмесячные максимумы в районе $124,40 за баррель, подорожав более чем на 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Цена на нефть Yfffi.se

«Сегодня Brent попыталась развить восходящий импульс, но натолкнулась на сопротивление и привлекла локальную фиксацию прибыли, хотя пока удерживается над уровнем $123.

На рынке сработало сочетание беспокойства по поводу проблем с добычей в ряде регионов и признаков дальнейшего оживления спроса в США.

Отдаление перспектив заключения ядерной сделки между Ираном и США также играет на руку нефтяным быкам, которые помимо всего прочего пристально следят за ситуацией в Норвегии, где грядущая забастовка работников нефтегазового сектора повлечет временное сокращение предложения.

Тем временем отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 2 млн баррелей, но произошло это во многом из-за падения экспорта.

Добыча же на прошлой неделе осталась на уровне 11,9 млн баррелей в день. В целом релиз не оказал заметного воздействия на рынок, которые сейчас мыслит в более широких реалиях.

Технически Brent вошла в зону, где повышается вероятность нисходящей коррекции, которая может увести баррель под отметку $120.

При этом бычий тренд будет оставаться в силе, с перспективой последующего подъема к новым многомесячным максимумам при условии возникновения новых рисков на стороне предложения», — считает эксперт.

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