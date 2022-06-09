Москва, 9 июня 2022, 13:18 — REGNUM После некоторых раздумий нефть резко рванула вверх на торгах 8 июня, отметив трехмесячные максимумы в районе $124,40 за баррель, подорожав более чем на 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Цена на нефть
Цена на нефть
Yfffi.se
«Сегодня Brent попыталась развить восходящий импульс, но натолкнулась на сопротивление и привлекла локальную фиксацию прибыли, хотя пока удерживается над уровнем $123.
На рынке сработало сочетание беспокойства по поводу проблем с добычей в ряде регионов и признаков дальнейшего оживления спроса в США.
Отдаление перспектив заключения ядерной сделки между Ираном и США также играет на руку нефтяным быкам, которые помимо всего прочего пристально следят за ситуацией в Норвегии, где грядущая забастовка работников нефтегазового сектора повлечет временное сокращение предложения.
Тем временем отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 2 млн баррелей, но произошло это во многом из-за падения экспорта.
Добыча же на прошлой неделе осталась на уровне 11,9 млн баррелей в день. В целом релиз не оказал заметного воздействия на рынок, которые сейчас мыслит в более широких реалиях.
Технически Brent вошла в зону, где повышается вероятность нисходящей коррекции, которая может увести баррель под отметку $120.
При этом бычий тренд будет оставаться в силе, с перспективой последующего подъема к новым многомесячным максимумам при условии возникновения новых рисков на стороне предложения», — считает эксперт.

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