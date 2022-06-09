Москва, , 13:16 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова показала результат 4,19 м в прыжках в длину. 9 июня она выступила на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Александра Трусова (сс) David W. Carmichael

Трусова провела четыре попытки. В первых трёх попытках её результаты составили 3,80 и 3,94 и 4,10 м. В четвёртой попытке ей удалось прыгнуть на 4,19 м.

Трусова заняла последнее, шестое место в юниорском турнире по прыжкам в длину. При этом она выполнила норматив на второй юношеский разряд, который даётся за прыжок на 4,00 м. До первого юношеского разряда ей не хватило 11 см, он даётся за прыжок на 4,30 м.

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