Кишинёв, 9 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Задержанный 9 июня правоохранителями житель Молдавии, поддерживающий спецоперацию России по денацификации Украины, это известный в республике журналист, Николай Костыркин. Об этом сообщает новостной портал Gagauznews.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

«Редактор портала Gagauznews и автор телеграм-канала «Случайный корреспондент» Николай Костыркин был задержан сегодня утром прокуратурой по делу о пропаганде войны», — говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре Молдавии сообщили о задержании местного жителя, которого обвиняют в распространении «пропагандистских элементов, направленных на поддержку военной спецоперации в отношении Украины». У него провели обыски. Задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Стоит отметить, что власти Молдавии в последнее проводят политику преследования сторонников сближения республики с Россией. В апреле было официально запрещено демонстрировать символы Z и V, георгиевскую ленту и всё, что может выражать поддержку РФ. Считающийся «пророссийским» экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон был обвинён в «государственной измене» и «коррупции» и находится под домашним арестом.