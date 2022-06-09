Париж, 9 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в департамент Тарн, чтобы обсудить развертывание 200 новых бригад жандармерии, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент также поднимет вопрос о безопасности в сельской местности.

Эммануэль Макрон объявил в январе о будущем законе об ориентации и программировании министерства внутренних дел (LOPMI).

Как сообщало ИА REGNUM, Франция начала переговоры с Украиной о поставке береговых ракетных комплексов Exocet, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными и наиболее часто используемыми в конфликтах.

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