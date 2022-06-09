Курган, 9 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 9 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, выписаны по выздоровлению 29 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 20 заражённый коронавирусом курганец. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 9 июня выявлено 104 764 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 806 человек, скончались 1437 пациентов (летальных случаев зв сутки не зарегистрировано).