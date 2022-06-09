Улаганский район, Алтай, , 13:15 — REGNUM В Республике Алтай в собственность государства возвращены земли на южном берегу Телецкого озера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, водоём является «храмом девственной дикой природы».

Телецкое озеро Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что часть земель, относящихся к акватории озера, были незаконно предоставлены в аренду, причём, без проведения торгов. В связи с этим в надзорное ведомство поступило коллективное обращение.

«Спорный земельный участок относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, сформирован в границах акватории Телецкого озера, фактически состоит из песчаной косы, пересекающей водную гладь, и по сути является единственным причалом на южном берегу озера», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием признать договор аренды недействительным. Улаганский районный суд удовлетворил иск, однако суд второй инстанции решение вердикт.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, в свою очередь, отменил апелляционное определение, вернув дело в Верховный суд республики. После повторного рассмотрение решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. К настоящему времени оно вступило в силу.