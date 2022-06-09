Таллин, , 13:14 — REGNUM В Эстонии русскоязычное население находится в дискриминационном положении. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в этой стране на своей странице в социальных сетях со ссылкой на доклад МИД «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. Ситуация в Эстонии».

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что русскоязычная община насчитывает порядка 360 тыс. чел. (25% населения), в Эстонии на конституционном уровне закреплено привилегированное положение эстонского этноса, продолжается политика политической, социально-экономической и культурно-языковой дискриминации «некоренного» населения», — подчеркивается в сообщении.

При этом одной из главных правозащитных проблем является консервация массового безгражданства. При этом властями Эстонии активно проводится политика героизации пособников нацистов и насаждения националистической идеологии.

Как отметили российские дипломаты в своем сообщении, спецслужбы Эстонии ведут жесткую борьбу со всеми инакомыслящими, практикуя методы давления и репрессий в отношении политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, отстаивающих права русскоязычной общины.

«Эстонское информпространство полностью перекрыто для альтернативных точек зрения, цензурируются/закрываются российские СМИ, фабрикуются уголовные дела против неугодных журналистов», — так завершается сообщение посольства РФ в Эстонии.