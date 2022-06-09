Нижний Новгород, 9 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 102 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 355 человек на утро 9 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 37 жителей области, накануне в больницы попали 24 человека.

С начала пандемии в регионе выявили 422 089 случаев заражения коронавирусом, из них 108 — за минувшие сутки. 11 539 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в области, за минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области был выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 92 жителя региона.