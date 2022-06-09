9 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили начало боёв за освобождение Славянска от нацистов.

Тимур Кондратьев, , 13:28 — REGNUM Сообщение штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики о том, что военные силы ДНР при огневой поддержке российской армии начали вести бои за Славянск, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 июня в социальной сети «ВКонтатке».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, как говорится, с Богом! Настал решающий момент. Наше дело правое, и победа будет за нами!» — убеждён Раджаб Д.

Многие пользователи с большим трепетом встретили новости о начале боевых действий за освобождение Славянска от нацистских оккупантов.

«Отлично! Началось! Удачи вам, ребята! Будем верить в вас! Славянск должен быть освобождён от бандеровщины!» — указывает Мартын З.

Некоторые комментаторы отмечают, что союзные силы ДНР, ЛНР и России постепенно и планомерно вытесняют бандеровцев с территории Донбасса, восстанавливая справедливость, которую нарушил неонацистский киевский режим.

«Идём вперёд. Молодцы наши военные! Освобождаем Донбасс и человечество от нацистской мрази!» — написал Евгений К.

Часть людей напоминает о том, что среди ополченцев очень много бывших жителей Славянска, которых лишили дома киевские нацисты.

«Множество бойцов армии ДНР — выходцы из Славянска. Им пришлось уйти со своими частями из города. Теперь они возвращаются домой, чтобы прогнать нацистских оккупантов! Удачи вам, парни! Вы творите историю!» — подметил Сергей Н.

Артиллерия ДНР подавляет вражеские позиции ВСУ Официальный сайт Донецкой Народной Республики

«Я родилась там. Держись, многострадальный Славянск! Скоро ты будешь свободен!» — пишет Мария Х.

«Очень надеюсь, что скоро мы увидим освобождённый от нацистов Славянск. Он должен быть полностью освобождён от нечисти. Работайте, братья! Мы с вами!» — обращается Самсон Х.

Ряд пользователей предположил, что бандеровцы будут драпать, в том числе и из Славянска. Другие же, наоборот, уверены, что киевский режим не отдаст так просто этот стратегически и идеологически важный населённый пункт.

«Вангую, что бандеровцы опять «заманят» союзные войска в город, не имеющий якобы стратегического значения, а сами планово отойдут на заранее подготовленные позиции, чтобы потом когда-то отбить Славянск. И так до Варшавы», — предрекает Сергей Г.

«Нацики сейчас зубами вцепятся в этот город Если они сдадут и его, то бежать им придётся до самой Варшавы!» — отметил Михаил Т.

«Никто Славянск России просто взять не даст. Это последний рубеж, после которого развал Украины неизбежен. Зеленский это прекрасно понимает, поэтому сделает всё, чтобы его попытаться удержать. Сейчас он сконцентрирует все свои силы на этом направлении, возможно, даже в ущерб остальным. Славянск — это Рубикон, но Россия в любом случае его перейдёт», — уверен Марат С.

Нашлись и те, кто отмечают, что Славянск будет рано или поздно взят силами Донбасса, поэтому дни киевского режима сочтены.

«Когда этот город освободят (а его однозначно освободят), это будет символической победой, ведь именно оттуда всё началось», — поделилась своим мнением Екатерина Р.

Напомним, 9 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил в своём Telegram-канале о том, что военные силы ДНР при огневой поддержке российской армии взяли под контроль уже более 230 населённых пунктов Донбасса, которые ранее удерживались украинскими боевиками, а теперь ведут бои за Славянск.