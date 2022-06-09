Ереван, , 13:17 — REGNUM Армения и Азербайджан обязательно придут к конкретным договорённостям о нормализации отношений, сомнений в этом нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июня в Ереване.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что лидеры России, Армении и Азербайджана три раза встречались, чтобы решить практические вопросы, связанные с завершением конфликта и нормализацией отношений. Есть общее понимание того, что процесс идёт, есть существенные промежуточные результаты.

«Но нет сомнений, что будет и окончательная договорённость. Мы этому всячески стараемся способствовать… Убеждён, что другого пути, кроме полной нормализации двусторонних отношений, не существует», — подчеркнул Лавров.

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