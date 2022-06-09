Москва, , 13:13 — REGNUM Пара доллар/рубль, которая так и не смогла справиться с 20-дневной скользящей средней, вышла из диапазона в южном направлении, завершив торги 8 июня на уровне 58 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 9 июня, давление на USD сохраняется — котировки передвинули минимумы до 55,60 руб., после чего слегка отскочили, расположившись немногим выше 58 руб.

После пробоя уровня 60 руб. пара движется по инерции, а укрепление рубля по-прежнему подогревается экспортно-импортным фактором. На данном этапе вполне возможны новые приступы роста курса российской валюты в рамках самоподдерживающегося тренда.

Однако в случае еще более агрессивного провала, в направлении долгосрочных минимумов, отмеченных в конце мая на отметке 53 руб., повысится риск резкого отскока доллара с первоначальной целью в зоне 60-61 руб.

Поводом для реализации как минимум частичной коррекции может послужить завтрашнее заседание Банка России.

Согласно консенсус-прогнозу, Центробанк снизит ставку до 10%, и если стоимость заимствований опустится ниже двузначной цифры, рубль может действительно ощутить на себе некоторое давление.

Перед выходными не менее значимым будет также инфляционный отчет из США, поскольку сильные данные способны укрепить позиции USD по всему спектру рынка.

Сочетание более агрессивного снижения ставки ЦБ РФ и подтверждение высокой инфляции в Штатах может направить доллар/рубль в район упомянутой скользящей средней, которая сегодня располагается немногим ниже уровня 62 рублей», — пояснил эксперт.

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