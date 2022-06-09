Хартум, 9 июня 2022, 13:15 — REGNUM В Хартуме стартовала первая сессия прямых переговоров между сторонами политического кризиса. Об этом 9 июня сообщает информационное агентство SUNA.
По данным журналистов, в первом раунде приняли участие представители семи политических партий, а также делегация военного правительства страны, возглавляемая заместителем главы правительства Мохамедом Хамданом Дагло. При этом ряд политических сил, в частности — Коммунистическая партия Судана и «Координационные комитеты сопротивления» — главные оппоненты военного правительства.
Как ожидается, переговоры должны привести к выработке национального плана по преодолению внутреннего кризиса в стране, выработке нового законодательства Судана и назначению даты выборов в парламент страны.