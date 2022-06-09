Салехард, , 13:22 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 9 июня за сутки госпитализировали три человека с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализирован с коронавирусом 41 ямалец. Выздоровели за сутки в ЯНАО 10 человек. Заразились коронавирусом 10 человек — на одного человека больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 9 июня зарегистрировано 137 133 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 772 человека, 1 042 скончался (ни одного за сутки).

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