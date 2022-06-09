Салехард, 9 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 9 июня за сутки госпитализировали трёх человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализирован с коронавирусом 41 ямалец. Выздоровели за сутки в ЯНАО 10 человек. Заразились коронавирусом 10 человек — на одного человека больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 9 июня зарегистрировано 137 133 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 772 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).