Рига, , 13:11 — REGNUM В следующем зимнем сезоне 2022–2023 годов Латвия вполне сможет обеспечить себя энергоресурсами, но вопрос заключается в цене, которую придется за это заплатить.

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом заявил председатель комиссии парламента по национальной безопасности Марис Кучинскис в эфире гостелевидения Латвии LTV.

По словам политика, нынешний и будущий рост цен ударит не только по бедным, но и по среднему классу, поэтому он выступает за установление потолка цен на энергоносители. При этом вопрос цен актуален в контексте не только газа, но и древесины, где наблюдается основательный ажиотаж и скачок цен.

Кучинский считает, что у правительства есть возможность снизить и акциз на топливо, чтобы уменьшить цены на этот ресурс.