Кострома, 9 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Краеведческий видеожурнал «Пропилеи» о Костромской области выиграл государственный грант на развитие. Об этом сообщает региональный комитет по делам молодежи.

Наталья Диева ИА REGNUM Дом в костромской глубинке

Исследовательская группа, занимающаяся изучением малых городов и деревень получила 250 тысяч рублей от Федерльного агентства по делам молодёжи. На эти средства создатели журнала хотят выпустить его печатную версию, сделать материалы о населённых пунктах, затопленных ради создания Костромского водохранилища и написать о консервации объектов деревянного зодчества в Сусанинском и Чухломском районах.

Создателями журнала выступают супруги Дмитрий и Полина Рычковы. Вместе с единомышленниками они совершают экспедиции по области, собирают исторический материал и оформляют его в видеовыпуски. Кроме этого костромичи организовали культурный центр «Templum», лекции в котором читают культорологи, историки и художники региона.