Ереван, , 13:10 — REGNUM Киевским властям нужно было давно отказаться от риторики милитаристского характера и нагнетания страстей в медийном пространстве для сохранения своих рейтингов, и заниматься конкретными делами. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что Киев осознают безальтернативность решения вопроса о вывозе с Украины зерна путем разминирования украинских портов, что является понятным, разумным и объективным.

При этом он отметил, что украинская сторона также перестанет искать выход из этой ситуации путем просьб к западным странам «вооружить их до зубов», в которые входит поставка противокорабельных систем, которыми Киев намерен действовать против кораблей российского Черноморского флота.

«Надо (было Киеву — ред.), в общем-то, давно отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия высоко оценивает свой динамичный, содержательный политико-дипломатический диалог с Арменией, включая диалог на высшем уровне.