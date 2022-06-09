Москва, 9 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирных жителей Северодонецка в качестве «живого щита». Об этом 9 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, на территории промышленной зоны в городе Северодонецк Луганской Народной Республики может находиться до 300 мирных жителей, насильно удерживаемых украинскими боевиками. Это замедляет освобождение указанной территории, но не меняет того факт, что вся промзона будет зачищена от оккупантов киевского режима.

«На территории промышленной зоны, примыкающей к Северодонецку, находится около 300 человек, хотя с той стороны говорят, что до 800 человек гражданского населения. Из-за этого нам тяжело делать свою работу в обычном формате, работать приходится более точечно и избирательно. Мы опасаемся нанести вред мирным жителям, которых туда силой загнали и заминировали территорию вокруг них. Мирные вынуждены там находиться в виде живого щита», — сказал Алаудинов.