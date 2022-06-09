Красноярск, , 13:08 — REGNUM Сотрудники национального парка «Красноярские Столбы» обратились к посетителям, предупредив их о риске встречи с медведем.

Медведь bodsa

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, выход медведя неоднократно отмечен в Такмаковском скальном районе в светлое время суток. 9 июня сотрудники фанпарка «Бобровый лог» видели хищника в непосредственной близости от канатно-кресельной дороги. Медвежьи следы регулярно встречаются при патрулировании территории на Каштаковской тропе.

Жителей и гостей Красноярского края просят быть предельно внимательными и осторожными при посещении данного скального района, а по возможности и вовсе пока отказаться от прогулок там.

Добавим, в данном районе для посещения открыты маршруты только к трём скалам: Такмак, Ермак и Китайская стенка. Каштаковская тропа и остальные скалы Такмаковского района закрыты для посещения.

Как сообщало ИА REGNUM, необычного медведя встретили жители на Курилах.

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