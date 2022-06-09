Саранск, 9 июня 2022, 13:08 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела по статьям о половом сношении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетних, фигурантом которого является 34-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
По данным следствия, в августе 2021 и в феврале 2022 года обвиняемый совершил половое сношение с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Также в феврале 2022 года он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении еще одной несовершеннолетней девочки. Причем следователи установили, что знакомство с несовершеннолетними мужчина заводил в социальных сетях.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой свободы.
С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области участковый пытался скрыть изнасилование девочки-подростка.
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