Саранск, 9 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Мордовии завершено расследование уголовного дела по статьям о половом сношении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетних, фигурантом которого является 34-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

LMAP Жертва изнасилования

По данным следствия, в августе 2021 и в феврале 2022 года обвиняемый совершил половое сношение с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Также в феврале 2022 года он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении еще одной несовершеннолетней девочки. Причем следователи установили, что знакомство с несовершеннолетними мужчина заводил в социальных сетях.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой свободы.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области участковый пытался скрыть изнасилование девочки-подростка.

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