Москва, 9 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Самые популярные направления для туризма в Московской области — это «Новый Иерусалим» в Истре и город Серпухов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире радио Sputnik

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Также по его словам, пользуются большим спросом у туристов потрясающий музей Чайковского в Клину, Сергиев Посад, Коломна, в Одинцове — парк «Патриот», музей-усадьба «Абрамцево», музей-заповедник «Коломенский кремль» и др.

В Подмосковье организованы различные маршруты для туристов — исторические, паломнические, спортивные, семейные, экстремальные. «У нас примерно турпоток 65-67% — это Москва и остальные регионы России, жители Подмосковья – это 35-40%», - уточнил Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке, Подмосковье в 2022 году должны посетить 16 млн человек.

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