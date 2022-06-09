Москва, 9 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ. Об этом сообщили 9 июня в госкорпорации.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Уточняется. Что такое решение было принято третьем заседании Межгосударственного совета по космосу государств — участников СНГ.

«Единогласным решением его председателем избран генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин», — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Отмечается, что Рогозин будет возглавлять совет на период до проведения четвёртого заседания, которое запланировано на первое полугодие 2023 года в Таджикистане.

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