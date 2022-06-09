Луганск, , 13:04 — REGNUM Глава Луганской Народной Республике Леонид Пасечник назначил Владислава Кузнецова на должность первого зампреда правительства республики. Об этом 9 июня сообщает правительство ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

До декабря 2021 года Кузнецов трудился на посту вице-губернатора Курганской области, а после ушёл в отставку по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин провёл перестановки в органах власти республики. Руководителем республиканского правительства назначен бывший сотрудник Минпромторга России Виталий Хоценко.