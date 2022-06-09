Самара, , 13:06 — REGNUM Всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина — 2022» проходит в Самаре. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Операция в больнице Yarregion.ru

Сообщается, что форум проводит 9 и 10 июня Самарский государственный медицинский университет. Основное внимание на мероприятии будет обращено к перспективам развития современных информационных технологий, новым направлениям в медицине, внедрению новых методов профилактики, лечения и диагностики.

«У нас есть два главных человека в системе здравоохранения — это пациент и специалист. Все, что мы делаем, мы делаем либо для одного, либо для другого. Улучшая условия труда для медицинского работника, мы в итоге повышаем и качество, доступность медицинской помощи. Я хотел бы обратиться к молодым врачам, к студентам. Дорогие друзья! Даже в век информационных технологий, век телемедицины важность личного контакта сложно переоценить. Близость к своему учителю — это самый большой драйвер для развития любого специалиста», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Отмечается, что на форуме специалисты будут обсуждать актуальные вопросы эндокринологии, урологии, кардиологии, акушерства и гинекологии. В рамках форума пройдет выставка современного оборудования.