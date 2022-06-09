Рига, 9 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Разработанная в Латвии система управления биоотходами является несоразмерной, неэффективной и экономически неоправданной, говорится в заключении Госконтроля страны.

Александр Погожев ИА REGNUM Спресованные брикеты из металлических отходов

Аудиторы пришли к выводу, что действующая система не соответствует ситуации в Латвии с точки зрения численности и плотности населения. Как указал Госконтроль в своем пресс-сообщении, система реализована лишь формально, население не мотивировано и не сортирует биоотходы в объеме, необходимом для пропускной способности планируемой инфраструктуры.

Госконтроль также отметил, что если поставленные Европейским союзом экологические цели не будут выполнены вовремя, то Латвию ждет штраф.

Член Совета Госконтроля Эдгар Корчагин пояснил выводы организации тем, что, по его мнению, это означает дальнейшее повышение стоимости услуг по обработке отходов.

Не создав в Латвии эффективную систему обращения с биоотходами и не используя возможности получения дохода от переработанных отходов, государство рискует возложить на плечи населения еще одно дорогостоящее бремя — содержание этой системы, считает он.